قطاع بيع “السيارات المستعملة” ذاهب نحو الإقفال والإفلاس!

أعلن رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي، في بيان “ان القطاع يعيش حالة من الموت السريري”، مشيرا الى تراجع كبير في المبيعات في الاشهر الاربعة الأولى من العام 2020 تصل الى نحو 98 في المئة.

وكشف قزي عن تراجع كبير أيضا سجله استيراد السيارات المستعملة، وصل الى حدود 80 في المئة، مؤكدا استمرار انخفاض الاستيراد بكشل ملحوظ في الفترة المقبلة مع انعدام السيولة بالعملات الاجنبية”.









وتوقع ازدياد التحديات في الفترة المقبلة مع انسداد الافق وفشل السلطة حتى الآن باجتراح الحلول المناسبة للأزمة، وبالتالي ترك حوالي 2200 معرض يواجهون مصيرا مأسويا مع موظفيهم وعمالهم”، محذرا من “أن نحو نصف المعارض تتجه للإقفال، حيث أن كل معرض عندما ينتهي من بيع ما لديه من سيارات سيتوقف عن العمل”.

وقال قزي: “اليوم الأزمة الاقتصادية والمالية كبيرة جدا وغير مسبوقة، وهي تكاد تطيح بالاقتصاد الوطني”، معتبرا انه مع “استمرار أزمة السيولة وعدم القدرة على الحصول على العملات الصعبة من المصارف ومن السوق الموازية، فإن الامور مرجحة للمزيد من التدهور مع توقع استمرار الأزمة أكثر من 5 سنوات، مع ما يستتبع ذلك من اقفال المزيد من المعارض والمؤسسات وصرف المزيد من الموظفين والعمال”.

وإذ حذّر من “ان القطاع ذاهب نحو الإقفال والإفلاس”، دعا السلطة السياسية الى “تحمل مسؤوليتها والعمل على اقرار حلول فعلية وعملية مناسبة لانقاذ ما تبقى من مؤسسات وفرص عمل للبنانيين”.