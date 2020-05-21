وزير الصحة: الوضع لا يزال تحت السيطرة طالما نعرف مصدر العدوى

علّق وزير الصحة حمد حسن على عدد الاصابات المرتفع الذي سجّل اليوم، معتبراً في حديث لـ”النهار” أن “الوضع في لبنان لا يزال تحت السيطرة طالما نحن قادرون على تتبّع مصدر العدوى كما هي الحال في إصابات اليوم”.

وفي رقم قياسي لعدد الإصابة بفيروس كورونا، سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 اصابة. وفي تفاصيل الأرقام فقد سُجلت 36 إصابة بين المقيمين، منها 34 حالة مخالطة، كما سُجلت 27 حالة من بين المغتربين. وأجرت 2057 فحصاً للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين.









وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس #كورونا استناداً إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع وذلك اعتباراً من 25 أيار 2020 ولغاية 7 حزيران 2020 ضمناً، على أن تستمر التدابير وفق إجراءات المرحلة الثالثة.

ورداً على سؤال “النهار” حول فتح المطار، قال حسن: “بعد انتهاء الدفعة الثالثة من وصول المغتربين، سننتظر أسبوعين لتقييم الوضع. وفِي كل الأحوال يترافق فتح المطار مع استمرار الاجراءات الوقائية المناسبة”.