أردوغان يفتتح مشفى عملاقاً: عنايته المركزة الأكبر بأوروبا ومساحته ٧٨٩ ألف متر ويضم ٧٢٥ عيادة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 21 مايو/أيار 2020، إن مدينة باشاك شهير الطبية ستكون واحدة من العلامات التجارية التركية في مجال السياحة العلاجية، وإن إسطنبول أصبحت مركزاً صحياً عالمياً.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مدينة “باشاك شهير تشام وساكورا” الطبية في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عبر الفيديو.









أضاف أردوغان أن إسطنبول أصبحت مركزاً دولياً في مجال الصحة، مشيراً إلى أن مدينة باشاك شهير الطبية من خلال بنيتها التحتية التكنولوجية ومبانيها ومرافقها ستكون أحد معالم إسطنبول.

مشفى باشاك شهير يفتتحه اليوم الرئيس التركي ورئيس الوزراء الياباني(يشارك عبر الفيديو)

مجمع طبي يضم 8 مشافي متكاملة

يعد أكبر مشفى في #أوروبا من حيث سعة وحدات العناية المركزة(426 سريرعناية مركزة)

2682 سرير عادي

7000 وحدة فحص

قدرة إجراء 500 عملية يوميا /90 غرفة عمليات#اسطنبول #تركيا pic.twitter.com/v3eN1Vhq7p — المعتز بالله حسن 🎯 (@Almoutaz_bellah) May 21, 2020