مجلس الوزراء يوافق على “تمديد التعبئة”… ما من توجه حتى الآن إلى إعادة فتح المطار وتسيير الرحلات

التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم الخميس في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس حسان دياب وحضور الوزراء.

وبعد الجلسة، أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن “مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد فترة التعبئة العامة ابتداء من 25 أيار حتى 7 حزيران إستنادًا لإنهاء المجلس الأعلى للدفاع”.









وأشارت إلى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبدى إستعداده ابتداء من 27 أيار للتدخل في السوق لحماية العملة الوطنية ودعم إستيراد المواد الاساسية استناداً إلى اتفاق مع دياب”.

وقالت: “ندرس طبيعة حالات “كورونا” وسببها الأساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، أما حالات المقيمين فسببها عدم إحترام إجراءات التعبئة العامة”، مؤكدة أنه “ما من توجه حتى الآن إلى إعادة فتح المطار وتسيير الرحلات”.

من جهة أخرى، لفتت وزيرة الاعلام، إلى أن “المجلس استعرض خطة ماكنزي للإستفادة منها في الخطة الاقتصادية، ولم يتطرق إلى موضوع التعيينات”.