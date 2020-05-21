وزير الاقتصاد: أسعار السلع الاساسية ستنخفض بدءًا من الأسبوع المقبل

أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة عن “قرار بإلزام كافة هيئات الضمان بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للأوبئة من ضمنها Covid-19 لكافة عقود التأمينات الطبية وتأمينات الحياة”، وقال: “سنراقب تنفيذ هذا القرار حماية للمُؤمنين”.

ولفت نعمة في مؤتمر صحفي، الى انه “في حال وجود أي شكوى بموضوع التأمين تواصلوا مع ICC Care hotline عبر الرقم: 01999069 لمتابعة الشكاوى ومعالجتها”. واعلن عن “تعليق الترخيص لشركة ماينز السلام للتأمين، لمخالفتها الأنظمة والقوانين، وعدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها تجاه المُؤّمنين، ونحن لا نستطيع الاستمرار مع شركة تامين لا تقوم بواجبها”. واوضح ان الوزارة ستدرس موضوع بوليصة التامين الالزامي وتنظمها.









واعلن ان الوزارة تعمل على تطوير بوليصة التأمين الإلزامي لتشمل الأضرار الجسدية والمادية بطريقة عادلة ومن دون زيادة السعر على الناس. واعلن عن قانون جديد يحمي القطاع والمؤمن، وهذا القانون سنرسله الى مجلس النواب في الخريف المقبل.

ولفت الى ان لجنة الرقابة في وزارة الاقتصاد تتابع الاوضاع والاسعار على الارض، وشدد على ان الإجراءات تجاه المخالفين بالأسعار وعدم الالتزام بقرارت الوزارة تتصاعد، ولن نكتفي بالاقفال بالشمع الأحمر، بل إلى سجن المخالفين.

ولفت الى اننا نراقب هامش الربح وسنخلص إلى آلية جديدة مع مصرف لبنان لدعم السلع الأساسيّة، وستبدأ أسعار هذه السلع بالإنخفاض بدءًا من الأسبوع المقبل.