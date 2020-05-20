بالفيديو: طائرة ملكية بمقاعد فاخرة.. إسرائيليون نقلتهم الإمارات من المغرب: يعاملوننا كالملوك

أبدى إسرائيليون كانوا عالقين في المغرب بعد تفشي وباء كورونا دهشتهم من فخامة ورفاهية الطائرة التي أرسلتها الإمارات لتقلّهم إلى تل أبيب. وذكرت تقارير أن الإمارات نقلتهم من فرنسا لتل أبيب، بعدما تم نقلهم من المغرب بطائرة استأجرته جهة لم يتم الإعلان عنها.

ويُظهر شريط فيديو الطائرة الفاخرة التي أرسلتها الإمارات لنقل الإسرائيليين إلى تل أبيب، الذين يتحدثون بالعبرية والفرنسية والعربية بلهجة مغربية.

وأبدى أحد الإسرائيليين دهشته من التواليت الكبير، ويقول: “يعاملوننا كالملوك”. فيما يشكر آخر الطيار ويقول له: “الله يحميك”.









وكانت مصادر صحافية إسرائيلية قد كشفت عن إرسال الإمارات الطائرة التي نقلت، الأسبوع الماضي، إسرائيليين كانوا عالقين في المغرب منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بعد إغلاق المغرب أجواءه أمام حركة الطيران في إطار تطويق انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع الأيام 24 المغربي عن القناة 12 الإسرائيلية، أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت طائرة فاخرة تتبع لأحد الأمراء، لإنقاذ إسرائيليين علقوا في المغرب.

وأوضحت القناة أنه قبل أسبوعين اتصلت سلطات الاحتلال سراً بالإمارات، بهدف المساعدة في إعادة مجموعة من (الإسرائيليين) العالقين في المغرب، نظرا للعلاقات الجيدة التي تربط هذه الدول، مشيرةً إلى أن الإمارات وافقت على الامتثال لطلب الإسرائيليين وأرسلت طائرة ملكية تمتاز بطلاء ذهبي ومقاعد فاخرة ومرحاض خاص، وهي تتبع لأحد الأمراء في الإمارات العربية المتحدة، لجلب الإسرائيليين.

وأضافت القناة أن الإمارات حاولت التكتم على الخبر لكنها فشلت في ذلك، حيث إن أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة سرب الخبر، وأوضحت أن الإمارات طلبت من الإسرائيليين عدم تصوير الطائرة الفاخرة، ولكن بعد انتهاء عملية الإنقاذ، تسرب التوثيق الخاص.

وتقدر المصادر أن شخصا على متن الطائرة قام بتوثيق الحادث، مما أثار غضب السلطات بشكل كبير.