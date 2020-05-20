بالفيديو… سخط على وسائل التواصل بعد اعتداء عسكريّ على طبيب في طرابلس!

اعتدى عناصر من الجيش على الدكتور لؤي شلبي في طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس أثناء قيامه بواجبه الطبي بمعاينة مصاب بطلق ناري. أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً. ولما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة الى عناية طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب، علماً بأنه عرّف عن نفسه. وقد وُثّق الاعتداء بواسطة كاميرات المراقبة في قسم الطوارئ في المستشفى.

مشهد مرعب وغير مقبول لا أخلاقيا ولا قانونيا !

ولأ "جزمة العسكري" منها مقدسة أبدا، ونعم لمحاسبته على هذا التصرف المهين

الحادث في مستشفى دار الشفاء في #طرابلس:@LebarmyOfficial pic.twitter.com/HgocVQ048D





— جنى الدهيبي (@janadhayby) May 19, 2020