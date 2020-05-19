الحريري يُفجّر “مواقف جديدة”: فرنجية صادق “وما يرجعني باسيل عالتاريخ أحسن ما…”!

سأل رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ في دردشة مع الإعلاميين، “ما دام مؤتمر “سيدر” هو الحلّ والآن أصبح بالنسبة إليهم الحلّ لماذا لم يتم العمل به وعرقلته؟”. وقال “انتظرنا المصيبة حتى قرّرنا التزام “سيدر” بعدما كان الدعم 11 مليار أصبح اليوم أقل بكثير”.

ولفت الحريري الى أن “سيدر كان المنقذ ونحن امام واقع صعب جداً مع المفاوضات التي يقودها ​صندوق النقد الدولي​”. وأضاف “لا أريد الانتقاد لمجرد الإنتقاد ولكن أرى أن كل فريق في الحكومة يتحدث بعكس الآخر وحتى الجهات السياسية “كل واحد عم يحكي شي” بموضوع الخطة الإقتصادية”.









وأشار إلى أن، “مَن عرقل “سيدر” أثناء رئاستي للحكومة هم أنفسهم ضدّ الإصلاح”، مشددا على ان ” أسلوب مقاربة الأمور يكون بكيفية تعاطي لبنان مع الدول العربية وعلينا بناء علاقات جيدة مع هذه الدول ومع المجتمع الدولي”.

من جهة أخرى، رأى الحريري أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “حكى وخصص المسيحيين للدعوى للحوار، واذا بدنا نكفي بهالتفكير وبهالعنصرية بده يطير حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين”. وقال: “جميعنا لبنانيون فالى متى سنستمر بالكلام عن حقوق كل طائفة”.

وعن الهجمة على الحريرية السياسية، سأل “شو بدكن تحاكموا رفيق الحريري”. وقال: “نحن نريد ان ندخل الفاسد إلى السجن، لكن لا ان يدخل الفاسد الآدمي إلى السجن”.

وأكمل الحريري، “في ملف الكهرباء صحيح كما قال باسيل المشكلة قائمة من الـ 74 وأنا أقول من 88، و”ما يرجعني باسيل عالتاريخ أحسن ما أرجع عالتاريخ”، سائلًا، “ليه ما تعيّن هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس إدارة؟”.

من جهة أخرى، اعتبر الحريري أن “سليمان فرنجية رجل صادق وعندما كنت رئيس حكومة “ما كنت قادر سكر الحدود لأنه ما فيي أوقف بوجه مصالح بعض اللبنانيين في سوريا”.