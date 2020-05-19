ترامب: أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ 10 أيام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يتناول جرعات يومية من مضادات الملاريا كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) ، على الرغم من أن الدراسات حذرت من أن الدواء قد يكون غير فعال ويمكن أن يسبب مشاكل في القلب لدى بعض المرضى.

ودعا الرئيس بقوة طيلة أسابيع إلى استخدام هيدروكسي كلوروكين خلال ذروة تفشي الجائحة، على الرغم من عدم وجود دليل علمي ملموس يدعم فعاليته. وعندما بدأت معدلات العدوى في الاستقرار ، توقف عن الترويج للدواء كما هو الحال في كثير من الأحيان.









وحذرت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية من استخدام الدواء خارج التجارب السريرية أو عبر إعدادات معينة بالمستشفيات.

وقال ترامب خلال مناسبة عمل في البيت الأبيض ، في ما يبدو أنه تصريح عفوي: “أتناول حبة كل يوم . أتناولها منذ أسبوع ونصف حتى الآن وما زلت هنا.”

وعندما سئل عن سبب تعاطيه للعلاج أجاب الرئيس: “أتناوله لأنني أسمع أشياء جيدة جدا عنه”.

وأضاف أنه يريد أن يكون شفافًا. وقال “أريد فقط أن أكون منفتحا مع الشعب الأمريكي” ، فيما أصر على أن الدواء لن يسبب آثارا سلبية.