وفاة رجل الأعمال السعودي البارز صالح كامل

توفي رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ صالح كامل، مساء الإثنين 18 مايو/أيار 2020، عن عمر يناهز الـ79 عاماً، بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله.

والشيخ صالح كامل أحد رجال الأعمال السعوديين المعروفين في مجال الإعلام، فهو صاحب مؤسسة ART، حيث وُلد في عام 1941 بمكة المكرمة، وكان والده مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.









تعليم صالح كامل: تلقى صالح كامل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ-1963م، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية.

ثم ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.

مؤسس قناة اقرأ: صالح عبدالله كامل هو مالك “قناة اقرأ”، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة “دلة البركة”، و”مجموعة البركة المصرفية”، ورئيس لجنة المشاركين في “محفظة البنوك الإسلامية”، وعضو مجلس أمناء كل من “جامعة الفيصل”، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”. MBC عند بداية انطلاقتها في لندن.