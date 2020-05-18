المشنوق لبهاء الحريري: ما حدا بينزل علينا بالباراشوت

قال النائب نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: أنا لا أتحدّث باسم كتلة المستقبل وعندما يذكر اسم بهاء لا أعرف ما هو المعيار الذي يقال على أساسه إن بهاء يريد ذلك أو لا يريد و”خليه الرئيس رفيق الحريري يرتاح بضريحه” وفي لبنان التغيير يتمّ بالانتخاب وليس بالكيدية”.

وأضاف: أقول للسيد بهاء إنّه إذا كان ناجحاً في مجال الأعمال فهذا لا يعني أنه مؤهل للتعامل مع الحياة السياسية اللبنانية ولا أحد “بينزل علينا بالباراشوت”.

وتابع: ما خلق ولا بيخلق اللي بدو يمس بالرئيس رفيق الحريري سياسيا أو أخلاقيا ويحلوا عنه بقى بضريحه”.









وأضاف: أقول لجمهور رفيق الحريري إنه لا تنقصكم الشجاعة والكرامة والعزة وكل الصفات التي تعطيكم الحق لقول رأيكم تجاه ما يحصل منذ ثلاث سنوات وآن الأوان لكي تعلنوا المقاومة السياسية للدفاع عن رئاسة الحكومة ولا شيء اسمه بهاء الحريري في السياسة.