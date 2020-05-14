ملاحقة ٤ مغتربين تسببوا في حجر ٤ ملايين!!

لبنان مغلق بالكامل حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين المقبل، مع بعض الاستثناءات الصحية والضرورات الغذائية، إنها عقوبة الاستهتار واللامسؤولية من جانب عدد من المغتربين العائدين من أفريقيا، الذين قدموا شهادات صحية غير صحيحة لتفادي الفحوصات، بالإضافة الى أرقام هواتف مغلوطة تجنبا للمتابعة الصحية، ونجم عن ذلك 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا ظهرت خلال الأيام الأخيرة. وقد بادر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الى ملاحقة ناقلي العدوى المغتربين الاربعة الذين تسببوا في الانتكاسة بجرم الإهمال وقلة الاحتراز والتسبب بداء وبائي، ما يقود الى السجن حتى 3 سنوات في حال ثبت علمهم بالأمر.

وبسبب هؤلاء المغتربين المستهترين، إضافة الى الاسترخاء العام والتقاعس عن التقيد بإجراءات التعبئة، تم الحجر على 4 ملايين لبناني لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.