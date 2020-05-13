المتحدث باسم الرئاسة الروسية يروي تفاصيل إصابته بكورونا… هذا ما كشفه

اعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الأطباء شخصوا إصابته بالالتهاب الرئوي الثنائي.

وأضاف بيسكوف: “في اليوم الأول بعد الفحص وتشخيص COVID-19 لدي، لم يكن أشعر بأي أعراض للمرض، ولكن في وقت لاحق ارتفعت درجة حرارتي لأكثر من 37 مئوية، ومن ثم بدأت الأعراض تظهر لدى زوجتي تاتيانا نافكا، التي كانت درجة حرارتها أعلى”.









وقال بيسكوف في حديث لـ”كوميرسانت”: “في الواقع، في اليوم الأول لم تكن هناك أي أعراض على الإطلاق، ثم بدأت درجة حرارتي ترتفع حتى تجاوزت 37 بقليل… طبعا هذه درجة حرارة غير مريحة. بعد ذلك بدأت زوجتي تشعر بضعف ووهن في جسمها، وكانت درجة حرارتها أعلى. لمدة يومين أو ثلاثة أيام بقينا نرقد في المنزل”.

يذكر أنه تم إدخال بيسكوف إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بـCOVID-19 يوم الأربعاء 12 ايار ثم تم تأكيد إصابة زوجته بالمرض.