فيديو من اليابان يحقق ملايين المشاهدات.. هكذا تنتقل العدوى خلال دقائق فقط

بعد حوالي ستة أشهر على قلب فيروس كورونا أحوال العالم رأسا على عقب، أصبح واضحا لدى الناس في شتى الأقطار مدى أهمية غسل الأيدي وارتداء كمامات أو غطاء للوجه فضلا عن اتباع ممارسات سليمة للحفاظ على النظافة الشخصية في زمن جائحة كوفيد-19.

لكن لا شيء يوضح مدى خطورة الوضع أكثر من عرض تقليدي بالفيديو يبين للعين المجردة السهولة التي ينتقل بها المرض بين الأفراد بينما هم غافلون.

شبكة البث العام في اليابان NHK عملت مع خبراء الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة سانت ماريانا في كاواساكي، وأنتجت فيديو في هذا الإطار انتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وجرى في تجربة الفيديو التبياني إعداد وجبة على طراز البوفيه لـ10 أشخاص، ووضع شخص “مصاب” القليل من الطلاء الفلورسنت على يده لمحاكاة السعال في اليد، ثم تركوا المشاركين في البوفيه لمدة 30 دقيقة.

النتيجة كانت مخيفة بعد تشغيل الأضواء الفلورسنت للكشف عن مدى انتشار الكمية الصغيرة من الطلاء.

وكما يتضح في الفيديو، فإن “العدوى” انتشرت في كل مكان، إذ انتقل الطلاء إلى أيدي كل مشارك وانتهى به الأمر على وجوه ثلاثة منهم.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020