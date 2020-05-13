جنبلاط يحنّ إلى الماضي.. “رزق الله على الـDakota والـ707”!

نشر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر “تويتر”، فيديو وثائقي بعنوان “تاريخ الطيران في بيروت ومطاراتها 1913-1975”.

وعبَّر جنبلاط عن أسفه لتلك الأيام الماضية، كاتباً: “ايام الماضي الجميلة والتاريخ الناصع لطيران الشرق الاوسط الذي كان ولا يزال فخر لبنان والذي اجتاز ولا يزال كل العواصف رافعا ارزة لبنان عاليا. اما المطار القديم فكان أجمل وارحب من الحالي الذي صمم كحصن لا تخرقه الشمس .رزق الله على الـDakota والـ 707 وعين المريسة”.







