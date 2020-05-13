زين العمر يناشد الرئيس عون: نحنا جعنا

وجه الفنان زين العمر الى رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ناشده فيها، قائلا: “سيدي الرئيس فخامة العماد ميشال عون، ما بقا في شي تخسرو لا إنت ولا شعبك. فبقى أو اليوم قول مين الزعران واضرب عالطاولة أو قول لشعبك مين خاطف لبنان ومين مش عم بخليك تصلح الوطن وتحاسب الفاسدين. فخامة الرئيس ميشال عون، نحنا جعنا، أنا جعت، شعبك جاع، ما بقى فينا ننطر. اوكي؟”.

سيدي الرئيس #فخامة_العماد_ميشال_عون

ما بقا في شي تخسروا لا إنت ولا شعبك

فبقى أو اليوم قول مين الزعران واضرب عالطاولة أو قول لشعبك مين خاطف لبنان ومين مش عم بخليك تصلًح الوطن وتحاسب الفاسدين .

فخامة الرئيس #ميشال_عون نحتا جعنا أنا جعت شعبك جاع ما بقى فينا ننطر

اوكي ؟#zeo





— Zein El Omr (@ZeinElOmr) May 12, 2020