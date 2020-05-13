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زين العمر يناشد الرئيس عون: نحنا جعنا

May 13, 2020

وجه الفنان زين العمر الى رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ناشده فيها، قائلا: “سيدي الرئيس فخامة العماد ميشال عون، ما بقا في شي تخسرو لا إنت ولا شعبك. فبقى أو اليوم قول مين الزعران واضرب عالطاولة أو قول لشعبك مين خاطف لبنان ومين مش عم بخليك تصلح الوطن وتحاسب الفاسدين. فخامة الرئيس ميشال عون، نحنا جعنا، أنا جعت، شعبك جاع، ما بقى فينا ننطر. اوكي؟”.

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