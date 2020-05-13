هاشتاغ “نصر الله_خرب_البلد” يتصدر تويتر لبنان والعراق

تصدر وسم (هاشتاغ) بعنوان #نصرالله_خرب_البلد على شبكة تويتر في لبنان والعراق، الثلاثاء، ورأى مغردون أن وجوده هو وحزب الله الذي يتزعمه والمدعوم من إيران، تسبب في دمار بلادهم.

#نصرالله_خرب_البلد





عادت قضية المعابر غير الشرعية في لبنان لصدارة المشهد بعد أن وسعت مليشيا حزب الله نشاطها ليشمل تهريب "المازوت والطحين" إلى سوريا رغم ما تعانيه البلاد من وضع اقتصادي متأزم. pic.twitter.com/247dsWaQEa — 🧚🏼‍♀️ ﮼مها (@ABER712) May 12, 2020

ودعا العديد من المغردين إلى ضرورة قيام المجلس النيابي اللبناني بمهامه وإجراء مساءلة حول ملف تهريب الطحين والمحروقات من لبنان إلى سوريا.

#نصرالله_خرب_البلد

تشهد محطات الوقود شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب «تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية» حسبما ذكرت وكالة الأنباء «المركزية»، لافتةً إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) pic.twitter.com/S8mHYIgr6E — المدفعجية (@adham18198954) May 12, 2020

#نصرالله_خرب_البلد

تقول المصادر ان المعابر غير الشرعية لا تستطيع الدولة اقفالها لاسباب عدة، منها ان الحزب يسيطر على قرار الحكومة، وهو لن يقبل بإقفال تلك المعابر طالما ان العقوبات الاميركية مستمرة وطريق اموال ايران لحزب الله مقفلة. pic.twitter.com/FVe10rH1O8 — مازن (@dddooopp) May 12, 2020

واعتبر بعض المغردين أن بداية الإصلاح في البلاد تأتي من استعادة “بلد مسلوب الهوية سلمه نصر الله لإيران”، مشيرين إلى أن حزب الله إرهابي ويسيطر على كامل البلاد.

#نصرالله_خرب_البلد ولفت إلى أن وفد الحزب "سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب"، مطالباً مجلس الوزراء بـ"وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال الجلسة، ومحاسبة جميع المتورطين بدءاً من المهرب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه". pic.twitter.com/szFjjdvjU8 — فايز (@fayz_fayz_alf3) May 12, 2020

ورغم أن هذا الشأن يتعلق بلبنان، إلا أن الوسم تصدر الترند على تويتر العراق، حيث يعاني السكان من ذات المشكلة. إذ يتدخل حزب الله في بلدهم من خلال وسطائه الفاعلين من الميليشيات المسلحة التي تسعى لإحباط استقرار العراق، وتدين بالولاء لطهران.

#نصرالله_خرب_البلد من العراق الله ينصركم ❤️❤️

من بغداد لبيروت ثورة وحدة ما بتموت ❤️ pic.twitter.com/ivURT7NYmU — فاطمــة الشمري #الحِراك_النسوي_العراقي (@Anythin65411029) May 12, 2020

#نصرالله_خرب_البلد وين الوطنية وشايل علم ايران

والثاني يقول دعمه وماله وسلاحه الي وجهه ل الشعوب من إيران ؟ اللهم اجعلهم تحت من لايرحمهم واجعلهم يتجرعون من نفس الكاس الي شربوه الشعوب المظلومة من ايران الى سوريا واليمن والعراق ولبنان pic.twitter.com/aRle7Y58qR — AM _ALHAJRI ⚡️" (@abdullahmnn08) May 12, 2020

ويرى مغردون لبنانيون أن معاناة الشعب تسببت بها مغامرات حزب غير مسؤول جر البلد إلى ويلات الحروب، وانتهى مؤخرا بتهريب طحين ومحروقات الشعب اللبناني إلى سوريا، ناهيك عن دوره في أزمة المغالاة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.