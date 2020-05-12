//Put this in the section
شريط الأحداث

إليسا حيت الممرضات والممرضين في يومهم العالمي: “إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع”!

May 12, 2020

وجهت الفنانة إليسا التحية الى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هوي اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com