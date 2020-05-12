إليسا حيت الممرضات والممرضين في يومهم العالمي: “إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع”!

وجهت الفنانة إليسا التحية الى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هوي اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع

يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هوي اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع





— Elissa (@elissakh) May 12, 2020