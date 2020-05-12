المستشار الإعلامي للحريري: العمل على تأمين جميع مستحقات موظفي جريدة وتلفزيون المستقبل

أدلى المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه بالآتي :

“بعد اللغط الذي اثير خلال لقاء وفد من موظفي جريدة المستقبل مع السيد وليد السبع اعين وما نسب من كلام منقول وغير صحيح عن الرئيس سعد الحريري، تم التأكيد من قبل الرئيس الحريري في اتصال جرى مع السيد السبع اعين على وجوب الالتزام الكامل بدفع جميع المستحقات التي جرى الاتفاق عليها لجميع موظفي الجريدة والتلفزيون .

وكرر الرئيس الحريري العمل على تأمين جميع المستحقات وهو يتابع الأمر شخصيا مدركاً المصاعب التي تواجه الموظفين في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والعمل جار على قدم وساق لتأمين دفعة مالية خلال الفترة القريبة المقبلة.









وأكد الرئيس الحريري ان جميع حقوق الموظفين محفوظة وهو مؤتمن عليها رغم الضائقة المالية المعروفة”.