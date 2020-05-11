مايا دياب تقدّم حفلاً بطريقة مبتكرة…وترفض التعنيف المنزلي

مرّة أخرى ،تقّدم النجمة اللبنانيّة #مايا_دياب حفلها الفنيّ الثانيّ بعد الذي قدّمته منذ مدّة على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهذه المرّة سيكون الحفل لمدّة أطول من السابق وسيتمّ بطريقة مبتكرة جداً يعتمد لأول مرة ” virtual live show 360″ وسترافق مايا فرقة موسيقية حيث ستقدّم مجموعة من أغنياتها الخاصة .

وحددّت مايا يوم الأربعاء المقبل موعداُ لحفلها المباشر عند الساعة 11 بتوقيت لبنان والسعودية ،على أن تواصل حفلاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستحتفل مع متابعيها ومعجبيها بعيد الفطر السعيد بحفل آخر لا يقلّ أهميّة عن الافكار والاساليب المميّزة والمبتكرة ولاسيما في زمن الكورونا والحجر المنزليّ .









تجدر الإشارة إلى انّ دياب أطلقت في وقت سابق تحدّياً جديداً ضدّ تعنيف المرأة والطفل في الحجر المنزلي حيث أطّلت بفيديو تواصلت فيه مع المتابعين بلغة الاشارات ، حيث ظهر أحدهم يحاول ممارسة العنف عليها وهي تصدّه، وطلبت من كل امرأة أو طفل أو أي شخص يعاني من العنف المنزلي التبليغ عن العنف والمنظمة ستساعدهم وعلّقت :”إذا كنتِ ضحية العنف المنزلي أو طفل عم يتعنف من أهلو أو بتعرفي حدا عم يتعنّف ما تترددي واتصلي عل رقم٨١٧٨٨١٧٨ ٠٠٩٦١