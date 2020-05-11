مكتب فرنجية: ما قاله حول اقرار ملف بواخر الكهرباء في حكومة ميقاتي كان في سياق عرض عام

صدر عن مكتب رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه البيان الآتي: “منعا للالتباس فإن ما قاله رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في مؤتمره الصحافي بشأن إقرار ملف بواخر الكهرباء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كان في سياق عرض عام لمسار تولي وزراء التيار الوطني الحر ملف الكهرباء، ولم يقصد به الإساءة الى الرئيس ميقاتي او توجيه الإتهام اليه شخصيا في هذا، لأن خطة الرئيس ميقاتي لملف الكهرباء التي نوقشت يومها كانت واضحة في وضع الضوابط التي تحفظ المال العام والشفافية في مقاربة هذا الملف، والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يومها في هذا الصدد واضح في هذا السياق. فاقتضى التوضيح”.