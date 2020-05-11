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خريش ترد على فرنجية من دون أن تسميه: ما هو موقف نقيب المحامين من تصرفات “إقطاعية بائدة” تضرب هيبة القضاء؟

May 11, 2020

علقت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية #مي_خريش على المؤتمر الصحافي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون أن تسميه، فغردت على حسابها على توتر: مريب وثقيل صمت “الثوار” عن رفض “سياسي” تسليم مطلوب الى القضاء؟ انتمي بفخر الى نقابة المحامين في بيروت…أسأل نقيبها…عندما إنتُخبت…لُقبت بنقيب الثورة…ما هو موقفك من تصرفات “إقطاعية بائدة” تضرب هيبة القضاء؟ هل ترضى بممارسات تقضي على انتفاضة ١٧ تشرين التي قامت على محاربة الفساد؟

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