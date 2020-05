فيروس قاتل يهاجم أمريكا.. مسلسل “عائلة سيمبسون” يواصل التنبؤ بالمستقبل، والأمر يزداد غرابة!

“عائلة سيمبسون” هو واحد من أطول المسلسلات في تاريخ التلفزيون الأمريكي ألقيت فيه نكات تحولت إلى ميمات انتشرت لسنوات، أكثر من أي عرض تلفزيوني آخر.

خلال فترة عرضه ابتدع المسلسل العديد من السيناريوهات الغريبة العبثية، ومع ذلك، في أكثر من مرة تشابهت هذه السيناريوهات تشابهاً مخيفاً مع أمور حدثت على أرض الواقع بعد عرض تلك الحلقات بسنوات طويلة.









كم مرة تنبأ المسلسل بالمستقبل؟

نجح “عائلة سيمبسون” في وضع تنبؤات صحيحة عن المستقبل أكثر مما يمكن إحصاؤه، لكن هناك 30 حالة على الأقل أحصاها كاتب موقع Distractify الأمريكي جوزيف ألين، وفيها بدا المسلسل وكأنه يعرف على وجه التحديد ما سيحدث في الواقع بشكل مدهش.

سنستعرض بعضاً من هذه التنبؤات المكتشفة مؤخراً، والتي كان أحدثها التنبؤ بفيروس قاتل يهاجم أمريكا:

1- آخرها، التنبؤ بانتشار فيروسات قاتلة

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB — Eddie D’ohgrou (@didgeridougrou) May 6, 2020

أظهر مقطع من مسلسل “عائلة سيمبسون”، الذي تم تداوله مؤخراً على نطاق واسع، قدرةَ المسلسل المريبة على التنبؤ بالمستقبل. وقد يبدو المقطع الذي أذيع في عام 1993، ضمن الموسم الرابع، بمثابة إشارة على فيروس كورونا المستجد، وأنباء عن زنابير (حشرات صغيرة) قاتلة تهاجم الولايات المتحدة. ويظهر فيه سكان مدينة سبرينغفيلد يطالبون بعلاج لفيروس وصل إلى المدينة من آسيا.

وعندما يخبرهم الطبيب بأنه لا يوجد علاج، يقلبون شاحنة غضباً، لكنهم يعثرون بداخلها على نحل قاتل. وبالرغم من أنها ليست بالضبط نفس الدبابير التي تغزو الولايات المتحدة حالياً، فإن التفاصيل متشابهة تشابهاً غريباً.

2- وصول دونالد ترامب للرئاسة

أعطى المسلسل لمحة عن تصوره عن المستقبل في موسمه الحادي عشر، حيث تظهر ليزا سيمبسون وقد انتُخِبَت رئيسة للولايات المتحدة، وفي اجتماع لمجلس الوزراء تقول إنهم ورثوا عجزاً في ميزانية الدولة من الرئيس ترامب.

في ذلك الوقت كان المسلسل يشير إلى أول مرةٍ لمّح فيها ترامب إلى أنه يرغب في دخول البيت الأبيض، لكن تلك الإشارة لم تكتسب أهمية إلا في السنوات التالية. الفيديو هنا.

3- ديزني ستشتري شركة استوديوهات 20th Century Fox

قبل سنوات من ظهور احتمالية أن تتمكن شركة ديزني من شراء استوديوهات 20th Century Fox، بدا أنَّ “عائلة سيمبسون” يعرف ذلك.

في إحدى حلقات الموسم العاشر نرى شعار شركة 20th Century Fox وأسفله عبارة “قسم من شركة والت ديزني”. وفي ذلك الوقت كان المسلسل من إنتاج 20th Century Fox، لكنه أصبح الآن ملكية لشركة ديزني. لمشاهدة المقطع هنا.

4- ماكينات تصويت معيبة

في عام 2008، سَخِرَ المسلسل من الانتخابات الرئاسية بمشهد افتتاحي مثير، يظهر فيه هومر وهو يحاول استخدام آلة تصويت إلكترونية لمنح صوته لباراك أوباما، لكنها منحت صوته تلقائياً إلى جون ماكين. وبعد دورة انتخابية كاملة انتشر فيديو لآلة تصويت فعلية تفعل الشيء نفسه، إذ تُبدّل التصويت من باراك أوباما إلى ميت رومني. الفيديو من هنا.

5- الماريغوانا قانونية في كندا

في عام 2005، أذاع القائمون على المسلسل حلقةً بعنوان Midnight RX، وتنبَّأت بتقنين الماريغوانا في كندا، حيث تسافر فيها عائلة سيمبسون عبر الحدود من مدينة سبرينغفيلد الأمريكية إلى كندا، بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية في أمريكا إلى حدٍّ أصبح معه من الصعب الحصول عليها. ووقع اختيارهم على مدينة مانيتوبا في مقاطعة أونتاريو؛ حيث وجدوا العلاج رخيصاً.

وإليك أهم مشهد في الحلقة: كان هومر والجد سيمبسون وأبو ونيد فلاندرز يملأون سيارتهم حينما ظهرت النسخة الكندية من نيد، ليبدأ في الحديث مع نيد الأصلي. في نهاية حديثهم يعرض نيد الكندي على نيد الأمريكي سيجارة ماريغوانا، ويقول له: “إنَّها قانونيةٌ هنا”.

وبعد 13 سنة قنَّنت كندا تدخين الماريغوانا، وتحديداً في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، رغم وضعها قيوداً شديدةً عليها تتضمن عدم التدخين أثناء قيادة السيارات. شاهد الحلقة من هنا.

6- علم الثورة السورية

في حلقة من المسلسل، أُنتجت العام 2001، ظهر “علم الثورة السورية” على جانب إحدى السيارات التي يستقلها مُسلحون يرتدون أزياء تشبه ملابس قوات المعارضة في سوريا.

وقد أثار هذا المشهد العديد من ردود الفعل، بعد أن نشرته مذيعة مصرية العام 2014، على أنه جزء من مؤامرة الولايات المتحدة على البلاد العربية. شاهد اللقطة من هنا.

7- إصابة نيمار

عرضت في أبريل/نيسان العام 2014، أي قبل بداية كأس العالم لكرة القدم حلقة للاعب برازيلي اسمه “الديفو” يشبه اللاعب نيمار، وقد تعرّض لإصابة في قدمه داخل منطقة الجزاء. وهو ما تعرّض له نيمار بالفعل خلال مونديال البرازيل الذي انطلق، في يوليو/تموز 2014. المقطع هنا.

8- فساد الفيفا

في حلقة You Don’t Have to Live Like a Referee التي أنتجت العام 2014 تنبأ المسلسل بقضية فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واعتقال المسؤولين فيه.

وبعد ذلك بعام أثيرت بالفعل قضية فساد كبيرة داخل الفيفا، وألقي القبض على عدد من كبار مسؤوليه، مثل السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

9- الاتصال بالفيديو

في حلقة أُخرى، أنتجت العام 1995 بعنون “حفل زواج ليزا” كانت ليزا ومارجي تتحدثان عبر الهاتف المزود بخاصية الاتصال بالفيديو، وذلك قبل اختراع هذا النوع من الاتصالات بفترة طويلة، بل قبل ثورة الهواتف المحمولة.

10- هواتف اللمس

في حلقة أنتجت العام 1994 بعنوان “ليزا على الثلج“، ظهر مشهد دولف، وهو يُدوّن ملاحظاته على مذكرة إلكترونية تحمل شعار شركة آبل، حول نظرية تفاحة نيوتن.

المثير للاهتمام في الأمر أن ثورة الهواتف المحمولة لم تكن قد انطلقت بعد، فضلاً عن استخدام هواتف اللمس، أو اتجاه شركة آبل للهواتف أساساً.

نجاح في وضع عدد مذهل من التنبؤات الصحيحة

كانت هذه بعض أبرز الأمثلة على عادة المسلسل في التنبؤ بالمستقبل. وإضافة إلى ذلك فقد توقع تفشي الإيبولا، واختراع آلية التصحيح التلقائي، وغناء ليدي غاغا في السوبر بول (المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية)، وفوز الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية في لعبة الكيرلنغ، ووجود نوع سمك بثلاث عيون من بين أشياء أخرى كثيرة.

وعلى الرغم من أنَّ المسلسل يُعرَض منذ أكثر من 30 عاماً، لم يصبح “عائلة سيمبسون” أكثر تعبيراً عن الواقع إلا حديثاً.