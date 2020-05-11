كورونا لبنان.. “قد ننزلق إلى مرحلة أكثر خطورة”!

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في مكتبه في وزارة الصحة اليوم، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وتناول البحث “تقييم الإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا بعد تزايد الحالات المصابة في الأيام الأخيرة”.

وأوضحت الشنقيطي في تصريح أن “الاجتماع هدف إلى الإطلاع على الخطط الموضوعة لتجهيز المستشفيات ومراكز العزل وإمكان زيادة عدد الفحوصات المخبرية”، مشددة على “ضرورة الحؤول دون بلوغ الحالات المصابة مستوى يصعب على القطاع الصحي التعامل معه”.









وقالت: “اننا لا نزال في مرحلة احتواء الوباء حيث لا إنتشار محليا ومجتمعيا واسعا لـCOVID-19، إنما قد ننزلق إلى مرحلة أكثر خطورة في حال لم يواصل المواطنون اعتماد أقصى أساليب الوقاية والتباعد الإجتماعي وعدم الإختلاط والإبتعاد عن التجمعات”، مشددة على “ضرورة أن يتحلى الناس بالمسؤولية ولا سيما الوافدون من الخارج الذين عليهم تطبيق إجراءات الحجر الموصى لهم بها من قبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة”.

وذكرت الشنقيطي “بأهمية التزام المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، وخصوصا للأشخاص المعرضين للخطر من ناحية العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة وضعف المناعة”.