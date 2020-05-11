إصدار مذكرات توقيف بحق سركيس حليس وتيدي رحمة وابراهيم الذوق وجورج الصانع في ملف الفيول المغشوش

أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور أربع مذكرات توقيف غيابية في ملف “الفيول المغشوش”، في حق مدير المنشات النفطية سركيس حليس وممثل شركة zr المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة ومدير الشركة ابراهيم الذوق ومدير المناقصات جورج الصانع.

وكان القاضي منصور استكمل تحقيقاته في ملف الفيول المغشوش. وحدد اليوم موعدا للتحقيق مع رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس الذي تغيب عن حضور الجلسة وحضر عنه فريق الدفاع الذين قدموا مذكرة دفوع شكلية استنادا الى نص المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز بحسب فريق الدفاع، تقديم الدفوع حتى ولو لم يحضر المدعى عليه، مؤكدا انه في ظل وجود النص لا يقبل الاجتهاد.









الهاشم

واكد وكيل المدعى عليه تيدي رحمة المحامي صخر الهاشم، بعد تقديمه دفوعا شكلية من امام قصر عدل بعبدا: ” لا نعلم لماذا زج اسم ايدي رحمة في هذا الملف ولا على اي أساس، وان شركة ZR الملاحقة حاليا هي شركة باسم شخص اخر ومسجلة في دبي ولا علاقة لموكلي تيدي رحمة مباشرة فيها، فهو لا يمضي عليها ولا يوقع عنها وهو غير مفوض بالتوقيع عنها ولا يملك اي سهم في هذه الشركة”.

وتابع صخر: ” لقد قبل الرئيس منصور المذكرة وحولها الى النيابة العامة، وهو في صدد اتخاذ القرار بشأنها. وهيئة القضايا استمهلت للاجابة على مذكرة الدفوع الشكلية، واكرر”ان تيدي رحمة لا علاقة له اطلاقا بهذا الملف ولا علاقة له بالشركة الملاحقة ZR ولاسيما انه ليس مديرها وليس صاحبها ولا اسم له فيها، كما ليس له علاقة باي من المؤسسات التي هي موضوع ملاحقة في ملف الفيول المغشوش”.