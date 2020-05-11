“ديكتاتورية” عيتاني… تجرّ بلدية بيروت من فشل إلى آخر

كأنه لا يكفي أهل بيروت ما يعانونه من تردي الأوضاع الإقتصادية والمشاكل الصحية التي تعصف بالبلد، حتى أتت تصرفات رئيس بلديتهم جمال عيتاني لتزيد من معاناتهم وتُعمّق جراحهم، وتراكم الفشل الذي ينعكس سلباً عليهم.





لا ينكر أحد أن بيروت من أجمل العواصم على شاطئ البحر المتوسّط، ونافست في مراحل سابقة أهم العواصم الأوروبية، لكن سوء الادارة و”التشبث بالرأي” جعلها تعاني أكثر وأكثر خصوصاً وأن الإدارة المحليّة مسؤولة بشكل مباشر عما وصلت إليه الأحوال. ولا شكّ أن رئيس البلدية في أي بلدة لبنانية يلعب دوراً إنمائياً كبيراً في المراحل الصعبة، لكن في بيروت فإن الوضع مختلف تماماً بعد مراكمة جمال عيتاني الفشل تلو الآخر، فيما يدفع الأهالي ثمن فشله في معالجة ملفات أخذها على عاتقه واحتكرها بـ”ديكتاتورية” موصوفة فكانت النتيجة صفر إنجازات.

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معضلة النفايات



ولعلّ أبرز ما سيعانيه أهالي بيروت في الأيام والأسابيع المقبلة هو أخذ عيتاني ملف النفايات على عاتقه مؤكداً انه سيوجد الحلّ، ليصل إلى وقتنا هذا ويضع الجميع أمام فشل جديد يُضاف إلى سجلاته. وبات الجو داخل المجلس البلدي محتقناً، إذ إن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس البلدي للعاصمة بات على توافق أنّ رئيس البلدية “فوّت البلدية بالحيط”، ويطرحون عدداً من علامات الإستفهام حول أدائه. وفي التفاصيل، فإن مشكلة النفايات تفجّرت عام 2015، ومنذ انتخاب المجالس البلدية عام 2016 لم يوجد حلّ لهذا الملف إن على الصعيد الوطني أو على صعيد السلطات المحلية. ووفق المعلومات، فإن عيتاني أخذ على عاتقه منذ انتخابه إيجاد حلّ لمشكلة النفايات الصلبة للعاصمة وتصرّف بتفرّد وكان يؤكّد دائماً أنه سيجد الحلول لهذه المشكلة. وبعد مضي 4 سنوات تقريباً، لم يصل عيتاني إلى أي خطّة، حيث انطلق بطروحاته من مبدأ إستثماري بحت وليس من باب حلّ بيئي صحي ينقذ أهالي بيروت، وأصرّ على إنشاء معمل يعالج النفايات على طريقة “التفكّك الحراري”، متغاضياً عما يسببه هذا النوع من المعالجة من أضرار بيئية وصحية وسط غياب الثقة بطريقة المراقبة من المؤسسات المسؤولة عن هذه الأمور. والجدير ذكره أن هذه الطريقة في المعالجة تصل كلفتها إلى 250 مليون دولار، في حين أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة يُضاف إليها تفشّي “الكورونا” وعدم القدرة على تأمين هذا المبلغ، وسط انهيار قيمة الليرة، فكان الأسلوب الذي استعمله يقوم على عقلية رجال الأعمال الذين يريدون الإستثمار في هذا الملف، فكانت النتيجة فشل احتكاره وباتت العاصمة أمام أزمة نفايات مفتوحة.

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