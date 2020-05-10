البخاري في زيارة لافتة بتوقيتها لبيت الوسط.. “ما يقال عن تخلي السعودية عن سعد الحريري لا قيمة له”

استحوذت زيارة السفير السعودي وليد بخاري لبيت الوسط على إهتمام لافت باعتبارها “بالغة الاهمية في توقيتها”، فنقلت ال”ام تي في” عن المكتب الاعلامي للحريري انها جولة أفق تناولت اخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن الرسالة الاوضح بحسب ما نُقل عن مصادر قريبة من البخاري تأكيده ان ما جرى في الايام الماضية لا قيمة ولا اهمية له، أي بيان بهاء الحريري والحديث عن دعم سعودي له.

وفي هذا الاطار، فإن معلومات mtv تشير الى ان البخاري وعند سؤاله عن أجواء الاجتماع أجاب أن كل ما يقال عن تخلي السعودية عن سعد الحريري لا قيمة له.