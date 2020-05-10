الحاج حسن يتحدث عن “حملة شائعات” أُطلقت بحقه بخصوص توظيفه افراد عائلته وامتلاكه شركات عديدة

تحدث النائب حسين الحاج حسن عن “حملة شائعات الكترونية أطلقت بحقه قبل اشهر ثم تجددت وهي بخصوص توظيفه لعدد من افراد عائلته، وامتلاكه 46 شركة زراعية اضافة الى شركة انترنت غير شرعي وشركتين لاستيراد الادوية الزراعية”.

وأكد في بيان أن “الشائعات التي نشرت ولا تزال تنشر عارية من الصحة وكاذبة ولا تمت الى الحقيقة والواقع بأي صلة”.









وقال: “الحقيقة أن ابني توظف في شركة (TOUCH) منذ عام 2009 وليس منذ توليَ رئاسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية كما يروج”. وأضاف: لدي خمسة اخوة وأخت، بينهم شهيدان في المقاومة واخ متقاعد في قوى الامن الداخلي وأما الآخرون فمتفرغون في حزب الله.

وأكد الحاج حسن ان مسؤولياته تفرض عليه “التعامل باخلاقية في أي موقع”، مشددا على أن “ما تم إنجازه في لجنة الاعلام والاتصالات لناحية استرداد قطاع الخلوي الى الدولة يدحض كل الاكاذيب التي تنشر”.

واشار الى ان “الشائعات بشأن توظيف اخوتي في شركات اوجيرو والفا ومؤسسات اخرى، وايضا امتلاكي شركة انترنت غير شرعي اضافة الى تعاونيات وشركة استيراد ادوية زراعية كلها افتراءات كاذبة”.

ودعا “من يمتلك أدلة تؤكد صحة مزاعمه ليقدمها الى القضاء والرأي العام”، محتفظا بحقه الشخصي في الادعاء.