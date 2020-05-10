إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة

ذكرت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قوله إن “طهران مستعدة للتبادل الكامل للسجناء مع الولايات المتحدة من دون أي شروط مسبقة”.

ونقلت رويترز عن موقع “خبر أون لاين” الإيراني أن طهران “مستعدة لمناقشة هذه القضية لكن واشطن لم تعلن موقفها بعد”.









وحمل ربيعي الولايات المتحدة “مسؤولية سلامة الإيرانيين في سجونها وسط تفشي الفيروس التاجي الجديد”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت منذ أيام أن مفاوضات سرية تجري بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح عدد من السجناء.

ووفقاً للصحيفة يتفاوض الطرفان على صفقة من شأنها إطلاق سراح ضابط سابق بالبحرية الأميركية تحتجزه السلطات الإيرانية مقابل طبيب إيراني أميركي تحتجزه واشنطن.

وأكدت الصحيفة أن هذه المفاوضات استثنائية لأنها تأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، وقطع العلاقة بينهما بشكل كامل.