وهاب يشيد ببهاء الحريري ويهاجم شقيقه: لا مستقبل سياسي لسعد الحريري!

كشف الوزير السابق وئام وهاب، أنّ “لديه معلومات بأن الرئيس سعد الحريري لن يكون له مستقبل في السياسة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “هناك تطورات قادمة على لبنان ستنتج حلولاً معينة”.

وهّاب وعبر حديثٍ لقناة “الجديد”، “لم يستبعد عودة معادلة الـ”س.س” (السعودية- سوريا)، وأن يكون بهاء الحريري إحدى ثمارها”، مُشيراً إلى أن “المأزق الحالي سينتهي بتسوية”.









هذا وأكّد وهاب بأنّه “لدى بهاء الحريري علاقات إقليمية ودولية “مخيفة”، لافِتًا إلى أنّ “الموقف الخليجي متعاطف معه”.

وكان أكّد وهاب أنّنا “نتفق مع بهاء الدين الحريري في الكثير من الأمور الداخلية والحرب التي يخوضها ضد منظومة الفساد جيدة”، لافتاً عبر “صوت كل لبنان” الى أنّ “بهاء الدين الحريري شخصية جدية أكثر من سعد الحريري ونشيط وعلاقاته الدولية “كويسة”.

وكشف وهاب في برنامج “رح نحكي كل شي” مع الزميلة سابين يوسف أنّ “سعد الحريري إنتهى بقرار أكبر منا، وأميركا ليست ضد حسان دياب وتريد أن تعطيه الفرصة”، مضيفاً أنّ “تيار المستقبل هو مَن يهرّب على الحدود في الشمال وعكار وليس حزب الله”.