تغريدة لخامنئي عن “صلح الحسن ومعاوية” قد تغير الموقف من واشنطن

قالت مواقع إيرانية معارضة إن هناك مؤشرات على احتمال تراجع طهران عن مواقفها المتشددة تجاه التفاوض مع واشنطن، مستشهدة بتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي السبت.

وذكر موقع “إيران انترناشيونال” أنه “تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الشيعي الثاني، الحسن بن علي، نشر خامنئي جزءا من خطابه قبل خمسة عقود حول صلح الحسن مع الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان”.

وأضاف أن “المرشد الإيراني كان قد استشهد بالخطاب ذاته عام 2013، للسماح بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما عبر عنه في حينه بالمرونة البطولية”.

وكتب خامنئي في تغريدته “أعتقد أن الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة”.

#ImamHassan (pbuh) acted in a way that the genuine Islam, which couldn’t be continued in the form of a govt, moved on as a great revolutionary movement.

Due to his actions, #Islam remained as a religion that is against oppression, and is uncompromising, undistorted, and genuine.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 9, 2020