تغريدة لخامنئي عن “صلح الحسن ومعاوية” قد تغير الموقف من واشنطن

قالت مواقع إيرانية معارضة إن هناك مؤشرات على احتمال تراجع طهران عن مواقفها المتشددة تجاه التفاوض مع واشنطن، مستشهدة بتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي السبت.

وذكر موقع “إيران انترناشيونال” أنه “تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الشيعي الثاني، الحسن بن علي، نشر خامنئي جزءا من خطابه قبل خمسة عقود حول صلح الحسن مع الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان”.









تغريدة للمرشد الإيراني علي #خامنئي عن "صلح الحسن" تثير التكهنات حول "مرونة بطولية" جديدة أمام #واشنطن

التفاصيل في التقرير التالي:https://t.co/HfiVf7cLv7 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 9, 2020

وأضاف أن “المرشد الإيراني كان قد استشهد بالخطاب ذاته عام 2013، للسماح بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما عبر عنه في حينه بالمرونة البطولية”.

وكتب خامنئي في تغريدته “أعتقد أن الإمام الحسن هو أشجع شخصية في تاريخ الإسلام، حيث قام بالتضحية بنفسه وباسمه بين أصحابه المقربين منه، في سبيل المصلحة الحقيقية، فخضع للصلح، حتى يتمكن من صون الإسلام وحماية القرآن وتوجيه الأجيال القادمة”.

#ImamHassan (pbuh) acted in a way that the genuine Islam, which couldn’t be continued in the form of a govt, moved on as a great revolutionary movement.

Due to his actions, #Islam remained as a religion that is against oppression, and is uncompromising, undistorted, and genuine. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 9, 2020

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، وما تلاه من فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وتسبب التراجع الاقتصادي في إيران في اندلاع موجة احتجاجات شعبية في نوفمبر الماضي واجهتها السلطات بالقوة، مما تسبب بمقتل وإصابة المئات واعتقال آخرين.

وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة في إيران، التي تعد أحد أكثر الدول تضررا بالوباء في الشرق الأوسط، حيث أصيب أكثر من 104 آلاف شخص وتم تسجيل نحو 6500 حالة وفاة.