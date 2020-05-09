مادونا تكشف إصابتها بفيروس كورونا

كشفت النجمة الأمريكية ​مادونا​ أنها أصيبت بفيروس كورونا في وقت سابق، خلال إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، موضحةً أنها ظنّت أنها مصابة بالإنفلونزا الموسمية في حينه.

ونشرت على “انستغرام”: “أنا ممتنة لأنني يمكن أن أكون جزءًا من دعم البحث للعثور على علاج كوفيد-19. ولمجرد توضيح الأمور للأشخاص الذين يفضلون تصديق العناوين المثيرة بدلاً من إجراء أبحاثهم الخاصة حول طبيعة هذا الفيروس -انا لست مريضة حالياً”.









وأضافت: “عندما يكون الاختبار إيجابيًا على الأجسام المضادة، فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، الأمر الذي حصل معي في نهاية جولتي في باريس منذ أكثر من 7 أسابيع مع العديد من الفنانين الآخرين المشاركين في عرضي ولكن في ذلك الوقت اعتقدنا جميعًا أن لدينا إنفلونزا سيئة للغاية. الحمد لله نحن جميعنا بصحة جيدة الآن”.

يُذكر أن مادونا صرّحت سابقاً انها تمتلك في دمها أجساماً مضادة ضد فيروس كورونا.