ميقاتي نفى مثوله أمام القضاء الخميس

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي: “يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بخبر مزعوم عن مثول الرئيس ميقاتي أمام القضاء الخميس المقبل. إن هذا الخبر كاذب جملة وتفصيلا، ولو دقق بعض الإعلاميين في ما نشروه لتأكدوا أن الخبر يعود تاريخه الى 26/11/2019 ونشر يومها في الوكالة الوطنية للاعلام، علما أن دولة الرئيس ميقاتي قدم إفادته في قصر العدل بموضوع الدعوى، والمسار القضائي للقضية معروف، علما أيضا أن القاضي جورج رزق أحيل على التقاعد. مرة جديدة يسقط بعض الاعلام عن جهل أو عن سوء نية في فخ الاخبار الكاذبة التي لا تهين من تستهدفهم، بل تهين المهنة ورسالتها”.







