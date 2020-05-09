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بالفيديو.. بلبلة على متن الطائرة العائدة من لندن

May 9, 2020

حصل اشكال على متن الطائرة الآتية من لندن إلى بيروت بين الركاب والعاملين، بعد اعتراضهم على عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية في ما يخص التباعد الاجتماعي.

وتفاجأ الركاب بعددهم الذي فاق العدد المقرر، وطالبت احدى الموظفات بوقف تصوير ما يحصل. هذا وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر الإشكال.




وبحسب ما اظهر الفيديو، قالت إحدى العاملات على الطائرة: “يلي مش عاجبو ينزل من الطيارة” فطالبها الركاب بإعادة الثمن التذاكر.

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