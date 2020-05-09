وأخيراً أُطلقت النسخة الأولى من “إنكسكيب” المنافس المجاني لـ”أدوبي إليستريتور”.. إليك أفضل 8 مزايا

بدأ برنامج إنكسكيب (Inkscape) عام 2003 كأحد الفوركات المتشعبة عن برنامج سودي بودي (SodiPodi)، بهدف تطوير واجهته الأمامية وإضافة بعض التحسينات، وبعد سبعة عشر عاماً كاملة من التطوير والإصدارات التجريبية والأساسية أطلق أخيراً فريق المشروع InkScape 1.0، أو النسخة الأولى من البرنامج في الثاني من مايو/أيار، واشتملت هذه النسخة على عدّة مزايا قد يكون أهمها على الإطلاق أن البرنامج أصبح يعمل على بيئة ماك أو أس (MacOS) بشكل طبيعي Native، وهو ما يتيح لمستخدمي أجهزة آبل تجريب البرنامج. إليك أهم الأشياء التي عليك معرفتها عن البرنامج وعن هذا الإصدار.

1- إنكسكيب Inkscape برمجية حرة، تحميل البرنامج مجاني تماماً

بسبب تطور الإنترنت وتطور طرق الربح لدى المبرمجين وغيرهم أصبح هناك العديد من البرمجيات والتطبيقات شبه المجانية، على سبيل المثال فيسبوك، ولكنك في فيسبوك تقوم بالدفع بشكل ما عبر السماح لهم بجمع بياناتك، ولذلك فعلينا التفريق بين البرمجيات المجانية والبرمجيات الحرة، يصنف Inkscape على أنه برمجية حرة، فهو يخضع لرخصة غنو العامة، ما يعني أن البرمجية لا تتربح بأي شكل من الأشكال من استخدامك للبرنامج، يقوم بتطوير البرنامج مجموعة من المتطوعين الشغوفين بخلق برمجيات حرة.









2- المنافسة بين إنكسكيب Inkscape وAdobe Illustrator حامية

Inkscape vs adobe Illustrator

إذا كنت مصمم غرافيك أو تعاملت مع تصميم الغرافيك من قبل فلابد أنك سمعت عن برنامج فوتوشوب Photoshop، ومنافسه المجاني غيمب Gimp، ولعلك تعرف أن المنافسة ليست حامية، حيث إن برنامج فوتوشوب يهيمن على الجزء الأكبر من المستخدمين، أما في مجال تصميم الرسوم والفيكتور (Vector) فإن الأمر مختلف، حيث إن برنامج InkScape يحتوي على العديد من المزايا التي تؤهله لأن يكون منافساً قوياً لأدوبي إليستريتور، وهناك العديد من المصممين الذين يفضلونه لأسباب عديدة غير أنه مجاني.

3- إنكسكيب Inkscape أصبح يدعم ماك أو أس (Mac OS) بشكل طبيعي

أهم مزايا الإصدار 1.0 هي أنه أصبح يعمل بشكل طبيعي (native) على أجهزة آبل، التي تعمل بماك أو أس، ما يعني أن مستخدمي تلك الأجهزة لن يحتاجوا بعد اليوم أيّة برامج إضافية أو أية محاكيات ليقوموا بالعمل على Inkscape، وهي خطوة مهمة لتوسيع قاعدة مستخدمي البرنامج، حيث إن أغلب مصممي الغرافيك يفضلون أجهزة آبل.

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4- استخدِم إنكسكيب Inkscape إذا كانت إمكانات جهازك منخفضة

حافظت هذه النسخة على إحدى أهم مزايا البرنامج، وهي أنه لا يتطلب إمكانات مرتفعة في أجهزة الكمبيوتر مقارنة بأدوبي إليستريتور، فبغضّ النظر عن إمكانات جهازك ستتمكن من استخدام البرنامج ومعالجة الرسوم والفيكتور بكفاءة جيدة، حيث ركزت أيضاً هذه النسخة على استخدام قوة معالجة كروت الشاشة لتهيئة وعرض الرسوم بشكل يقوم بتوفير إمكانات الجهاز.

5- أصبح بإمكانك الاستمتاع بالنمط المظلم في إنكسكيب Inkscape

ربما تكون هذه الميزة هامشية، لكن العديد من مستخدمي البرنامج ظلوا يطالبون بها منذ وقت طويل، فإذا كنت من محبي النمط المظلم أو Dark mode فقد طوّر البرنامج هذه الخاصية التي يمكنك تفعيلها من قائمة الإعدادات Prefernces.

6- تستطيع الآن تشريح رسومك

ربما لا تهم هذه الميزة غير المتخصصين في الرسم الغرافيكي، حيث أصبح يمكنهم الآن بسهولة باستخدام مزايا مثل ميزة الأكس راي (Xray) أو ميزة الشاشة المقارنة (Split view)، لتصبح قادراً على رؤية الرسمة الخاصة بك كخطوط أولية مباشرة، ستوفر هذه الميزة الكثير من العناء والوقت على المستخدمين الذين يعملون على رسومات أو مشروعات معقدة.

7- رغم كل شيء لا تزال Adobe هي معيار الصناعة

رغم التقدم الملحوظ الذي أحرزه فريق Inkscape في النسخة 1.0، فقد اهتموا بتطوير العديد من المزايا الخاصة بالفنانين والرسامين مثل Power Pencil mode، وكذلك بعض المزايا للمستخدمين الذين يستخدمونه للرسوم التقنية والهندسية، ولم تنس النسخة بالطبع مطوّري الويب، ولكن تبقى Adobe بمجموعة برامجها باهظة الثمن هي معيار الصناعة رغم كل شيء، وعلى الرغم من أنك إن كنت تستطيع استخدام برنامج مثل InkScape فهي إضافة مهمة لسيرتك الذاتية، فإنك لن تستطيع إيجاد عمل بالفعل إلا في حالة إتقانك لبرنامج Adobe Illustrator.

8- تحميل برنامج إنكسكيب مجانًا

تتوفر النسخة الأولي من برنامج إنكسكيب Inkscape 1.0 بشكل مجانى عبر الموقع الرسمي للمشروع وهي متوفرة لاصدارات غنو/ لينكس وويندوز وماك أو أس وكذلك الكود المصدرى للبرنامج ويمكنك تحميله من هنا.

عربي بوست