مدينة سورية تجمع سكانها على الإفطار وسط الدمار

أعاد إفطار جماعي في رمضان لمّ شمل سكان بلدة بشمال غرب سوريا وسط تلال الحطام وبين أطلال المنازل.

وجلس عشرات الرجال والأطفال في صف طويل على بطاطين فرشوها على الأرض في وليمة إفطار رمضانية ببلدة الأتارب بمحافظة حلب.









ويتناول العشرات من الرجال والأطفال فور ارتفاع صوت الأذان حبوب التمر الموجودة أمامهم على مفارش أرضية امتدت وسط تلال الحطام، في إفطار جماعي نادر بين أبنية مدمّرة.

وفرشت على طول شوارع بلدة الأتارب بالقرب من أبنية دمرها القصف، مفارش بلاستيكية بيضاء اللون على الأرض وضعت عليها صحون بلاستيكية مليئة بالفواكه وكؤوس اللبن وحبوب التمر وأكواب العصير وقوارير المياه.

وقال محمد جبر الذي حضر الإفطار مع أطفاله إن هذه “أول مرة نجتمع فيها منذ الدمار الذي حل بالمنطقة”.

وطلب منظمو الإفطار الجماعي من الحاضرين مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي. لكن الأمر انتهى بجلوس الغالبية بالقرب من بعضهم البعض أثناء تناول الطعام.

واجتمع الأهالي حول مائدة واحدة في الهواء الطلق في مشهد يتحدى مشاهد الدمار المحيطة بهم من كل جانب ويقرب بينهم مسافات بعدها الخوف من العدوى بكورونا، فرغم تعليمات المنظمين للحرص على التباعد وجد الصائمون أنفسهم جنبا إلى جنب.

وأوضح عبدالملك الشيخ (37 عاما)، وهو عضو في الجمعية الخيرية التي نظمت الوليمة، إن العاملين في الدفاع المدني نظفوا المكان الذي أقيم فيه الإفطار وعقموه.

وأضاف الشيخ “قمنا بالتنسيق مع الدفاع المدني من أجل تجهيز مأدبة إفطار جماعي، قمنا بتعقيم هذا المكان، وفرشنا الأرض”، مؤكدا أن “من قلْب هذا الدمار ستُبعث الحياة والأمل”.و