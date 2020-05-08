السفيرة الأميركية: نعمل على منع حزب الله من السيطرة على النظام المالي اللبناني… وهذه هي شروط إنقاذ لبنان!

أشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيّا بالأداء الحكومي بمواجهة فيروس كورونا، خصوصًا الجهود التي تتعلق بإغلاق المطار وإعلان التعبئة العامة، كما أشادت بالطواقم الطبية اللبنانية.

كلام شيا جاء في مقابلة أجراها معها موقع الهديل، تحدّثت فيها عن المساعدات الأميركية المُقدّمة للبنان لمحاربة جائحة كورونا، معتبرة في الوقت عينه أنّ المساعدات الإقتصادية للبنان ستستمر حتى في خضم مواجهة كورونا، مؤكّدة أنّ الولايات المتحدة هي المانح الأكبر إقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا للبنان، كاشفة عن أرقام ومساعدات أميركية للجيش والقوى الأمنية والمنظمات الدولية لمساعدة لبنان بوقف إنتشار كورونا.









وفي الوقت عينه، أشارت شيّا إلى أنّ إنقاذ لبنان من أزمته المالية والإقتصادية يتطلب أفعالًا من الحكومة لمواجهة ما وصفته بـ”الفساد المنظّم”، معتبرةً أنّه عندما تقوم الحكومة بالخطوات الإصلاحية الجدية، سيقوم المجتمع الدّولي عندها بمساعدته للخروج من أزمته.

وعن تأثير العقوبات ضد حزب الله على جهود محاربة فيروس كورونا، أكّدت السفيرة الأميركية أنّ الهدف من العقوبات الأميركية على حزب الله هو منعه ومن معه من السّيطرة على النظام المالي اللبناني، مشيرة إلى أنّ واشنطن ملتزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس بما في ذلك الأجهزة الطبية والمعدات.