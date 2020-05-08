المحامي مروان سلام لبهاء الحريري: “السياسة عن بُعد ما بيمشي حالها.. ما ناقصنا شق الصف في عنا منو كتير”!

علق المحامي مروان سلام على بيان الشيخ بهاء الحريري الذي أصدره اليوم، فغرد على حسابه على تويتر: من المحامي #مروان_سلام ل #بهاء_الدين_الحريري: بيانك بيحمل رسائل خاصة فتاح التلفون وطلوب الشخص المعني، والسياسة عن بُعد ما بيمشي حالها بلبنان شرف جاهد وكافح بالبلد ومع اهل البلد بعدين لعاب سياسة قد ما بدك، نحنا “قوم” ما ناقصنا شق الصف في عنا منو كتير.