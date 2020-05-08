اليكم جدول رحلات الـMEA للمرحلة الثالثة من “عملية الإجلاء”

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و24 أيار 2020 ضمناً من البلدان التي تجري فحوصات الـ PCR (أيام 14-16-18-20-22-24 أيار) على أن تعلن لاحقاً جدول رحلات الدول التي لا تتوفر فيها فحوص الـ PCR.

وتخضع رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء للشروط التالية:









1. يجب إجراء فص PCR قبل ثلاثة أيام من تاريخ الرحلة كحد أقصى وذلك في مختبرات متعاقدة مع السفارة اللبنانية أو في أي مختبر معترف به من قبل الدول المعنية، مع الإشارة إلى أن بعض السفارات في الخارج قد تعاقدت مع مختبرات يمكنها إصدار النتائج ضمن المهلة المحددة و بأسعار منافسة.

لا يمكن الإستعاضة عن فحص PCR بتقرير طبي.

يجب التأكد أن نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.

2. إن ثمن بطاقات السفر ذهاباً وإياباً على رحلات الإجلاء هذه غير قابل للإسترداد، إلا في حال ثبوت نتيجة فحص PCR إيجابية وعندها يجب إعلام مكاتب الشركة وإلغاء الحجز على الأقل قبل يوم واحد من تاريخ الرحلة ليتم إسترداد قيمة بطاقة السفر.

3. يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى الجمهورية اللبنانية ونذكر بالشروط التالية:

– يسمح للرعايا اللبنانيين وعائلاتهم، زوج، زوجة و أولاد بالدخول إلى لبنان، بما فيهم حامليالجنسية أو الإقامة أو أوراقهم قيد الدرس وذلك وفقاً لما نص عليه تعميم الأمن العام اللبناني.

– يسمح بسفرالأولاد من أم لبنانية شرط إبراز المستندات التي تثبت ذلك قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرة.

– لا يسمح بنقل العمال الأجانب (المساعدة المنزلية) على متن هذه الرحلات.

– لا يسمح بسفرالأفراد الذين يحملون وثيقة سفر “لأجىء فلسطيني في لبنان” على متن هذه الرحلات.

4. يمكن للمسافرين اللبنانيين الراغبين بالعودة شراء بطاقات السفر، الحجز تلقائياً عبر موقع الشركة الإلكترونيwww.mea.com.lb أو عبر مكاتب الشركة في بلد المغادرة أو عبر الاتصال على 961-1-626999 وينصح بشراء بطاقات السفر قبل الموعد الأقصى لإجراء فحوصات PCR.

5. اما بالنسبة لركاب الولايات المتحدة وكندا وجنوب أميركا فقد تم تخصيص رحلات خاصة لهم عبر مطارات لندن، باريس و فرانكفورت أيام 15-17-19-21-23 أيار دون أن يكون إجراء فحص PCR إلزامياً ويمكن حجز وشراء بطاقات السفر فقط عبر مكاتب الشركة.

للاطلاع على البيان وجدول الرحلات كاملا اضغط هنا MEA.