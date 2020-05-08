مأزومان لا يصنعان حلاً! – نبيل بومنصف – النهار

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شريط الأحداث
على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟

مأزومان لا يصنعان حلاً! – نبيل بومنصف – النهار

May 8, 2020

مَن تراه أفضل من جورج نقاش يلهمنا في زمننا هذا، وسط حمأة التأزم الصاعد والتصاعدي والمجهول المعلوم الذي يترصدنا في العودة الى ابرز المعادلات التي صنعها مقاله الشهير تحت عنوان “نفيان لا يصنعان أمة” deux) negations ne font pas une nation). الحال ان ثمة الكثير من جوانب التنافر والتفكك في لبنان يستعيد هذه المعادلة في فصول الازمات المتراكمة. ولكننا الآن تحديدا نستشعر خطراً هائلاً ومتعاظماً جراء التفكك المثبت والمتجه الى ان يغدو داء عضالاً في صفوف المعارضة اللبنانية السيادية التي كانت في زمن سابق، ورغم أنوف أولئك الذين يكابرون ويتنكرون لكل نبض سيادي لبناني لانه يكشف عمق الوصايات التي تتحكم بهم، العامل الأوحد الذي حافظ على الحد الأدنى من توازن قوى منع الاختلال المخيف الذي صرنا عليه اليوم في ظل السلطة الأحادية الحالية.

نقول هذا لا للبكاء على أطلال لا تجدي ولا تنفع، بل لان مجريات التخبط العام الذي حصل في الأيام الأخيرة بسبب المسمّاة “خطة التعافي الاقتصادي” التي زينت للعهد والسلطة العودة بقوة الى مناورات التلاعب بالحساسيات ونقاط الضعف المكشوفة لدى المعارضة، باتت تستدعي دقّ جرس الإنذار حيال خطورة تعميق التفكك لدى المعارضة، لان ذلك وحده سيكون بمثابة الإنجاز التراكمي المجاني الذي سيُمنح لسلطة أثبتت أحاديتها وتوقها الجارف الى التسلط، ليس على خصومها السياسيين فقط، بل أيضا على الهيئات المستقلة والنقابية والاقتصادية والمصرفية بما لا يرقى اليه شك. والحال ان مزاج الازمة الخانق الذي يمسك بنا في زمن الحجز والتوتر والقلق لا يبيح لنا ترف الاصطفاف والانحياز والتمايز والتبرير حيال سياسات اقطاب المعارضات الناشئة الذين كانوا زمن الصراع لاستعادة السيادة والاستقلال المصادرَين على ايدي الوصاية السورية في تحالف منع في الحد الأدنى محو الهوية اللبنانية وتقويض النظام والحريات وخصائص لبنان بحق. ولذا هللنا يوم انطلقت معالم الانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019 لأننا لم نرَ فيها البديل الاجتماعي العابر لكل الموروثات الطائفية والمناطقية والعقائدية والحزبية فحسب، بل لانها لو أدت الى قيام الدولة المدنية المتوافقة مع شعارات الثوار لكانت نتائجها حققت الجانب الآخر المعلَّق من انتفاضة 14 آذار 2005 السيادية. كل هذا صار الآن هباء منثورا والبلاد امام مجريات الانزلاق السريع نحو إفقار لم يعرف لبنان مثيلا له، تماما كما يواجه العالم “العزل الكبير”. أمام هذا الخطر الزاحف لسنا معنيين بالمبررات والظروف التي أدت وستؤدي الى مزيد من الاختلال البنيوي في صفوف المعارضة. بين تمايز يحرص عليه سمير جعجع ويقوده الى مشاركة تحالف العهد و8 آذار طاولة قصر بعبدا، وتمايز سابق لوليد جنبلاط يقوده عشية لقاء بعبدا الى زيارة القصر، وتمايز الرئيس سعد الحريري في استباق الجميع الى مقاطعة بعبدا، نحن امام اعتلال المعارضة بلا تجميل. هذه معارضة مأزومة ولا ورقة قوة في يدها، إلا ان أطرافها يواجهون سلطة مأزومة اكثر فأكثر ولو كانت سلطة متسلطة ومتغطرسة ومستقوية بمن يحكم ادارتها من الحديقة الخلفية كما الأمامية سواء بسواء. وتبعاً لذلك لن تقوم قائمة لحل ولا لحلول ولا لمخارج ما دمنا امام تحالف مأزوم من هنا وتحالف مأزوم من هناك بلا أي أفق لتغيير ربما فرّ ولن يعود في زمن كورونا!




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