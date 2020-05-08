الزوج الـ12 لغادة عبدالرازق.. أحبته قبل 7 سنوات وتزوجته في رمضان 2020

فاجأت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق متابعيها بإعلانها الزواج الثاني عشر، وهذه المرة من مدير تصوير أحدث مسلسلاتها “سلطانة المعز” الذي يعرض حالياً، هيثم زنيتا، موضحة أنها تنوي قضاء شهر العسل في الجونة بعد حفل زواج سيكون بسيطاً عقب عيد الفطر.

تزامناً مع انتشار خبر زواجها نشرت غادة عبدالرازق على حسابها في منصة إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة هيثم زنيتا الذي لف يده حولها مع فريق عمل المسلسل. ونشرت صورتين أخريين يظهر فيهما زوجها مع الفريق.









جاء في موقعي لها وليالينا أن غادة كان لها علاقة بهيثم بدأت منذ أن شاركا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عرض في رمضان 2013، حيث دخلا في علاقة حب وقتها ثم انفصلا، ثم عادت علاقتهما منذ عام تقريباً وبالفعل اتفقا على الزواج وقدم لها عريسها شبكة وتم عقد القران.

لغادة ابنة وحيدة اسمها روتانا التي أصبح لها طفلان.

كانت الفنانة أعلنت على قناة النهار أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاماً، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.