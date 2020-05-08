كيف خسرت أديل 45 كغ من وزنها؟ كل ما تريد معرفته عن حمية سيرتفود

باتت حمية أديل الفريدة من نوعها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن المغنية الإنجليزية فقدت ما يقارب 45 كيلوغراماً من وزنها بعد اتباع ريجيم سيرتفود Sirtfood التي أثارت فضول العديدن حول العالم ممن يرغبون في خسارة الوزن.

لم يثر هذا الريجيم الفضول فحسب بل أثار الجدل أيضاً، بسبب السعرات الحرارية القليلة التي يسمح لمتبعيه بتناولها، تعرفوا معنا على هذا النظام الغذائي، من أوجده؟ من هم المشاهير الذين يتبعونه غير أديل؟ ما الخطة التي يجب اتباعها؟ وهل يصلح هذا الريجيم للجميع؟









ريجيم سيرتفود .. حمية أديل لخسارة الوزن

وفقاً لخبير التغذية، روب هوبسون في حديث له مع موقع Marie Claire، فإن هذا النظام الغذائي يزيد من نشاط الجسم ويعتمد بشكل أساسي على الوجبات التي تحتوي على الـ Sirtuins وهو نوع من البروتين الذي يحمي الخلايا في أجسامنا من الموت والالتهاب أثناء المرض، كما أظهرت الأبحاث الحديثة أنه يمكن أن يساعد أيضاً في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وحرق الدهون وزيادة العضلات.

لذلك يعتبر تناول الغذاء الحاوي على هذا النوع من البروتين مهماً لأولئك الذين يحاولون خسارة الوزن.

social media\ حمية أديل

ماذا يمكنك أن تأكل في حمية سيرتفود؟

تركز خطة ريجيم سيرتفود على زيادة استهلاكك للأطعمة الصحية والتي تشمل:

التفاح – الحمضيات – الحنطة السوداء – التمر – التوت – الشاي الأخضر – الصويا – الفراولة – الكركم – زيت الزيتون – البصل الأحمر والكرنب، أما الخبر الجيد فإنك تستطيع كذلك تناول الشوكولا الداكنة في هذه الحمية الغذائية.

ومن المثير للاهتمام أن أحد أفضل الأطعمة الأخرى التي ينصح بها في حمية سيرتفود هي القهوة التي يعشقها العديدون حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن أبرز البلدان التي تستهلك الأغذية التي تتضمنها حمية سيرتفود هي إيطاليا واليابان المصنفتان من ضمن أكثر الدول صحة في العالم.

هل هناك خطة نظام غذائي في حمية سيرتفود؟

نعم يوجد خطة تستطيع اتباعها في ريجيم سيرتفود، هي كالتالي:

خلال الأسبوع الأول: قلل من السعرات الحرارية التي تتناولها إلى أن تصل 1000 سعرة حرارية في اليوم، واحرص على شرب ثلاثة عصائر خضراء مع الأطعمة الطازجة يومياً، احرص أيضاً على أن تتناول وجبة غنية بالمغذيات في اليوم.

خلال الأسبوع الثاني: قم بزيادة عدد السعرات الحرارية وارفعها إلى ما يصل إلى 1500 سعرة حرارية في اليوم، واشرب نوعين من العصائر الخضراء يومياً، وتستطيع تناول وجبتين خلال اليوم.

أما على المدى الطويل فلا توجد خطة محددة، الأمر كله يتعلق بتعديل نمط حياتك ليشمل أكبر عدد ممكن من الأطعمة المغذية، الأمر الذي من شأنه أن يجعلك تشعر بصحة وحيوية أكبر.

istock\ حمية سيرتفود

من يتبع حمية سيرتفود من المشاهير؟

أديل ليست وحدها المعجبة بحمية سيرتفود إذ يتبعها عدد من المشاهير كذلك، وتزداد يومياً القاعدة الجماهيرية لهذا الريجيم.

ولعل أبرز المشاهير الذين يتبعون هذه الحمية، عارضة الأزياء الإنجليزية جودي كيد، ومقدمة البرامج التلفزيونية لوراين باسكال.

مَن توصل إلى ريجيم سيرتفود؟

تم التوصل إلى حمية سيرتفود من قبل زوج من المؤلفين والمستشارين الصحيين هما آيدين غوغينز وغلين ماتن، وقد صبا اهتمامهما في هذه الحمية على التركيز على تناول الطعام الصحي بدلاً من التركيز على فقدان الوزن.

وفي كتابهما الجديد The Sirtfood Diet، وضع الزوجان خطة للوجبات تتضمن شرب ثلاثة عصائر خضراء من sirtfood يومياً مصحوبة بوجبات غنية متوازنة، مثل الحنطة السوداء أو سمك السلمون المدخن.

شكوك حول فاعلية هذا النظام الغذائي

أحد الإيجابيات في هذا النظام الغذائي هو أن جميع الأطعمة التي يمكنك تناولها في الخطة مفيدة فعلياً لصحتك، ما يعني أن إجمالي تناولك من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية سيكون مرتفعاً باتباعك لحمية سيرتفود.

ووفقاً لخبراء التغذية فإن ريجيم سيرتفود بشكل عام يقيدك بالالتزام بسعرات حرارية محددة وأنواع معينة من الأطعمة مما يجعل من الصعب الالتزام به.

ولا يوجد أيضاً دليل يشير إلى أن هذا النظام هو طريقة أكثر فاعلية لفقدان الوزن من أي نظام غذائي آخر يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية.

بمعنى آخر، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فلماذا لا تأكل الأطعمة التي تستمتع بتناولها بالفعل، مع مراعاة إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها؟

من لا يجب أن يجرب هذا النظام الغذائي؟

يقول روب إنه لا ينصح أي شخص مُصاب بالسكري بتجربة حمية سيرتفود.

بالإضافة إلى ذلك قد يكون من الصعب اتباع هذا النظام إذا كنت نشطاً للغاية في حياتك العملية.

إذ يتوقع أن تعاني من آثار جانبية مثل الصداع أو دوار الرأس في المرحلة الأولى من هذه الخطة حيث يتكيف جسمك مع السعرات الحرارية المنخفضة.

istock\ حمية سيرتفود

عصير سيرتفود

إليكم وصفة من كتاب The Sirtfood Diet لتحضير عصير السيرتفود، اعصر هذه المكونات سوياً لتحصل على أحد العصائر الخضراء الغنية ببروتين Sirtuins:

حبتان كبيرتان (75 غ) من اللفت

حفنة صغيرة جداً (5 جم) من البقدونس ذي الأوراق المسطحة

حفنة صغيرة (5 جم) من أوراق الشجر (اختياري)

2-3 سيقان كبيرة (150 جم) كرفس أخضر، بما في ذلك أوراقه

تفاح أخضر

عصير ليمون

شاي ماتشا

وصفات وجبات سيرتفود

الفراولة والزبادي سيشكلان وجبة سيرتفود غنية، كل ما عليك فعله هو خلط المكونات التالية:

20 غراماً من رقائق الحنطة السوداء

15 غ من رقائق جوز الهند أو جوز الهند المجفف

40 غ من التمر المقطّع والمفروم

15 غ من الجوز المفروم

10 غراماً من حبيبات الكاكاو

100 غراماً فراولة مقشرة ومقطعة

100 غ من الزبادي اليوناني العادي (أو بديل نباتي ، مثل لبن الصويا أو جوز الهند)

istock\ حمية سيرتفود

وجبة غداء سيرتفود

لتحضير وجبة غداء غنية بالمغذيات ستحتاج إلى:

120 غراماً من صدر دجاج منزوع الجلد والعظم

2 ملعقة صغيرة كركم مطحون

عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

50 غ من اللفت، المفروم

20 غ بصل أحمر مقطع إلى شرائح

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم

50 غراماً من الحنطة السوداء

من أجل الصلصة

130 غراماً من الطماطم

فلفل

5 غ بقدونس مفروم ناعماً

عصير ليمون

طريقة التحضير:

لتحضير الصلصة، قطع الطماطم قطعاً ناعمة بعد تقشيرها، مع الحرص على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السائل. امزجها مع الفلفل والبقدونس وعصير الليمون.

سخن الفرن إلى 220 درجة مئوية، انقع صدر الدجاج في ملعقة صغيرة من الكركم وعصير الليمون وقليل من الزيت. اتركه لمدة 5-10 دقائق، قم بتسخين مقلاة ثم أضف الدجاج المتبل واطهيه لمدة دقيقة تقريباً على كل جانب، حتى يصبح ذهبي اللون، ثم انقله إلى الفرن واتركه حتى ينضج.

أخرج الدجاج من الفرن وتغطى واتركه للراحة لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

في هذه الأثناء، اطهِ اللفت في قدر بخاري لمدة 5 دقائق.

اقلِ البصل الأحمر والزنجبيل في القليل من الزيت حتى يصبح طرياً ولكن ليس ملوناً، ثم أضف الكرنب المطبوخ واقلِهِ لمدة دقيقة أخرى، اطهِ الحنطة السوداء مع الكمية المتبقية من الكركم. وقدم المزيج بجانب الدجاج والصلصة.

عربي بوست