بعد اقتراب بن سلمان من الاستحواذ على نيوكاسل.. الوليد بن طلال يقترب من شراء مارسيليا

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الأمير السعودي الوليد بن طلال ينوي شراء نادي مارسيليا الفرنسي مقابل 250 مليون يورو (270 مليون دولار).

ووفقاً لصحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية فإن المفاوضات بين مالك النادي والأمير السعودي وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.









كما أكدت أن بن طلال عقد عدة اجتماعات مع عدد من المدراء الرياضيين لاختيار أحدهم لقيادة النادي، مشيرة إلى أن أقربهم هو المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي.

وأضافت الصحيفة أن العقبة الوحيدة أمام إبرام الاتفاقية الجديدة يمكن أن تكون ملعب “فيلودروم” التابع للمدينة الفرنسية وليس للنادي، لكن وسائل الإعلام الفرنسية أشارت إلى أنه إذا وافقت البلدية على بيع الاستاد، فإن الاتفاق سينتهي في أقرب وقت.

ليست هذه المرة الأولى التي يتفاوض فيها بن طلال على شراء نادي مارسيليا، فقد كان على وشك شراء النادي في 2014 قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

تأتي هذه الصفقة تزامناً مع اقتراب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار).

ويحاول بن سلمان الاستحواذ على 80 % من النادي عن طريق صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه، إلا أن الصفقة تتعرض لضغوط كثيرة من قبل بعض المنظمات الحقوقية، وقناة “بي إن سبورت” القطرية.