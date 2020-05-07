وهاب يدافع عن باسيل: لا علاقة له بملف ​الفيول​ ​الفاسد.. ولم أتمكّن من ضبط وثيقة مخالفة ضده

قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب إنه: “بتاريخ 7 أيار قلت أنه يجب سوق بعض الشخصيات السياسية إلى السجون، واليوم أكرر ما قلته سابقا ولكن في سياق ملف الفساد، وهناك من لم يتعلّم شيئا من تاريخ 7 أيار”.

واشار وهاب في حديث إلى برنامج الحدث على قناة الجديد، الى انه “مع شطف الدرج من فوق”، ولفت الى ان هناك منظومة قائمة على الفساد والزبائنية. واشار الى ان رئيس الحكومة حسان دياب انسان شفاف ولديه نية طيبة لمكافحة الفساد. ورأى بأن السلطة الحالية غير قادرة على محاربة الفساد، لان القبض على صراف من هنا وموظف من هناك “مسرحية”.









وقال وهاب: ” في لبنان القضاء غير مستقل، لدينا قضاة لديهم ما يكفي من الجرأة، وهم قلّة ولا يحظون بمراكز مهمة، وفي المقابل لدينا قضاة جبناء”.

ولفت وهاب إلى انه لم يستطع ان يضبط وثيقة مخالفة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، و “باسيل لا علاقة له بملف الفيول الفاسد”. وسأل “هل معركة الفيول هي معركة استبدال شركة بشركة؟”.

واعتبر بأن هناك صراعا بين التيار الوطني الحر والمردة في ملف الفيول والبواخر.

وحول ملف الفيول المغشوش، أشار وهاب إلى أنه “يجب تحويل المهندس سمير ضومط، ممثل الشركة التركية للباخرتين في لبنان، إلى فرع المعلومات ليعترف عن شركاء البواخر والتدقيق في الأسعار”، وقال: “الشحنة غير المطابقة لم تدخل إلى المعمل ما يعني انّ الجرم غير موجود، وأشك بأن سمير ضومط يعطينا أسعارا غير منطقية، وأتمنى من القاضية عون أو القاضي عويدات تحويله لشعبة المعلومات لاستجوابه”.