بولا يعقوبيان: ملف ​الفيول​ المغشوش فضيحة كاملة المعالم وزعماء طوائف ورؤوس كبيرة متورطة

قالت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح اليوم من مجلس النواب إنّ: “ملف الفيول المغشوش فضيحة الفضائح وهي كاملة المعالم موثقة بتقارير وأوراق وبدأ العمل على لفلفتها”.

واوضحت بأن زعماء طوائف ورؤوس كبيرة متورطة بقضية الفيول المغشوش “وكلن دافنينو سوا”.









ولفتت يعقوبيان في مؤتمر صحفي في مجلس النواب، الى ان “احد الاسماء الذين تم تجنيسهم في العام 2018 ملاحق بقضية “سونطراك” ويقال ان الامن العام ابلغ رئاسة الجمهورية بذلك ولكن تم الاصرار على تجنيسهم”.

وكشفت انه يصل الى لبنان نفايات نفطية ويجب ان يطال التحقيق مشغلي البواخر.

وذكّرت بأن “القوانين النافذة كفيلة باستعادة الاموال المنهوبة من هذا الملف والتي تفوق سنويا الـ 300 مليون

ula