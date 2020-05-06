شخصيات مركّبة وقصص حب لا تشبه سواها.. شاهد “أولاد آدم”

قصص حب لا تتشابه مع سواها، تشاهدونها خلال رمضان في المسلسل السوري اللبناني المشترك “أولاد آدم”.

“أولاد آدم” مسلسل اجتماعي يجمع ما بين الدراما والإثارة والرومانسية، ويتميز بميله إلى الواقعية وتصوير فئات لم تعتَدْ المسلسلات الرمضانية -التي باتت تُنتج مؤخراً- على رصدها.









مع هذا المسلسل نضمن لك مشاهدةً ممتعةً، خاصة أنّ الشخصيات التي يقدمها أبطال العمل فريدة ومختلفة عن الأدوار التي سبق أن قدموها من قبل.

تؤدي دانييلا رحمة في هذا العمل دوراً لا يشبهها على الإطلاق، حسبما قالت في أحد لقاءاتها؛ إذ تلعب دور “مايا”، الراقصة الجريئة التي تجمعها قصة حب مع “سعد”، اللص ذي العين الواحدة الذي تلتقي به صدفة، ويؤدي دوره الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

أما ماغي أبوغصن فقد شكَّل دورها تحدياً كذلك، فعلى خلاف شخصيتها المرحة تلعب ماغي دور القاضية المتزنة “ديما”، والتي تشكل ثنائياً مع زوجها “غسان”، الذي يقوم بدوره الممثل السوري مكسيم خليل.

المسلسل من إخراج الليث حجو، وقد تزامنت أولى حلقاته مع بداية رمضان 2020، وقد حقق شعبية وإقبالاً واسعين منذ بداية عرضه.