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إليسا تشيد بجرأة الفنان هشام سليم: مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس!

May 6, 2020

اشادت الفنانة إليسا بجرأة الفنان هشام سليم، فجردت على حسابها على تويتر: شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة #هشام_سليم ليكونو مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس. كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية خياراتو رغم ظلم المجتمع. وتحية أكبر لنور!

و كان أثار إعلان الفنان هشام سليم تحول ابنته جنسيا من أنثى إلى ذكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية .

وأشاد كثيرون بجرأة سليم واعتبروه عملا نادرا وتفضيل مصلحة “ابنه” على شعبيته الفنية، في مجتمع يعاني فيه المتحولون من الوصم والإهانة.

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