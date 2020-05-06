إليسا تشيد بجرأة الفنان هشام سليم: مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس!

اشادت الفنانة إليسا بجرأة الفنان هشام سليم، فجردت على حسابها على تويتر: شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة #هشام_سليم ليكونو مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس. كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية خياراتو رغم ظلم المجتمع. وتحية أكبر لنور!

شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة #هشام_سليم ليكونو مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس. كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية خياراتو رغم ظلم المجتمع. وتحية أكبر لنور!





— Elissa (@elissakh) May 6, 2020

و كان أثار إعلان الفنان هشام سليم تحول ابنته جنسيا من أنثى إلى ذكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية .

وأشاد كثيرون بجرأة سليم واعتبروه عملا نادرا وتفضيل مصلحة “ابنه” على شعبيته الفنية، في مجتمع يعاني فيه المتحولون من الوصم والإهانة.