بعد “لبنان والمهجر”.. قاضي الامور المستعجلة في صور يقرر منع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس

ذكرت قناة “الجديد” أن قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح يقرر منع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس

وكان القاضي مازح أصدر منذ فترة قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر وكلف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذه بشكل فوري.









ويأتي هذا القرار على خلفية الإستدعاء المقدم من المحامي حسن بزي بوكالته عن السيد حسن مغنية والقاضي بطلب منع السفر.

وكان مغنية طلب سحب مبلغ مالي من حسابه في بنك لبنان والمهجر-فرع صور لعلاج والدته المريضة فتمنع المصرف عن ذلك.