بالفيديو- “حريق مروّع” في برج سكنيّ بالشارقة في الإمارات!

قالت سلطات إمارة الشارقة إنها تمكنت، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق كبير اندلع في أحد الأبراج في منطقة “النهدة” في الإمارة بعد ساعات من نشوب النار فيه، مضيفة أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق بشكل “خفيف” ونقلوا لتلقي العلاج.

واشترك عشرات من رجال الإطفاء مستعينين بطائرات من دون طيار في محاولة إخماد الحريق الذي اندلع في برج (أبكو) في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.

