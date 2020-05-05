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بالفيديو- “حريق مروّع” في برج سكنيّ بالشارقة في الإمارات!

May 5, 2020

قالت سلطات إمارة الشارقة إنها تمكنت، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق كبير اندلع في أحد الأبراج في منطقة “النهدة” في الإمارة بعد ساعات من نشوب النار فيه، مضيفة أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق بشكل “خفيف” ونقلوا لتلقي العلاج.

واشترك عشرات من رجال الإطفاء مستعينين بطائرات من دون طيار في محاولة إخماد الحريق الذي اندلع في برج (أبكو) في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.




وقامت قوات الدفاع المدني في الشارقة بإخلاء البرج وخمس بنايات محيطة به تحسبا من انتشار الحريق إليها.

وانتشرت العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحريق، بين أحدها ألسنة اللهب وهي تتصاعد عاليا في السماء، فيما بدا أن الخسائر المادية للحريق جسيمة.

وأتى الحريق، وفق ما نشرته وسائل إعلام إماراتية، على جميع طوابق البرج البالغ عددها 48 طابقا، فيما نقلت صحف إماراتية عن شهود عيان قولهم إن الحريق اندلع من الطوابق السفلية حيث مرائب السيارات، إلى الطوابق العليا من البرج.

 

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