بالفيديو- “حريق مروّع” في برج سكنيّ بالشارقة في الإمارات!

قالت سلطات إمارة الشارقة إنها تمكنت، مساء الثلاثاء، من السيطرة على حريق كبير اندلع في أحد الأبراج في منطقة “النهدة” في الإمارة بعد ساعات من نشوب النار فيه، مضيفة أن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق بشكل “خفيف” ونقلوا لتلقي العلاج.

واشترك عشرات من رجال الإطفاء مستعينين بطائرات من دون طيار في محاولة إخماد الحريق الذي اندلع في برج (أبكو) في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.









Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze. Details…https://t.co/ECgPVKKWVk Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

وقامت قوات الدفاع المدني في الشارقة بإخلاء البرج وخمس بنايات محيطة به تحسبا من انتشار الحريق إليها.

وانتشرت العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحريق، بين أحدها ألسنة اللهب وهي تتصاعد عاليا في السماء، فيما بدا أن الخسائر المادية للحريق جسيمة.

وصول آليات الإطفاء لمحاصرة حريق ضخم طال كل أجزاء برج تجاري في الشارقة – الإمارات

pic.twitter.com/OPzi4MWj8h — كريستوف (@Cresstove) May 5, 2020

وأتى الحريق، وفق ما نشرته وسائل إعلام إماراتية، على جميع طوابق البرج البالغ عددها 48 طابقا، فيما نقلت صحف إماراتية عن شهود عيان قولهم إن الحريق اندلع من الطوابق السفلية حيث مرائب السيارات، إلى الطوابق العليا من البرج.