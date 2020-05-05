جدل بسبب مشاركة عمرو واكد وميا خليفة في مسلسل “Ramy”.. فكيف جاءت التعليقات؟

أثار الممثل المصري، عمرو واكد، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “Ramy” الذي يضم ممثلة الأفلام الإباحية، ميا خليفة، ومن بطولة الممثل الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف.

ونشر يوسف إعلان المسلسل والذي يطرح قضايا تتمحور حول حياة شاب مسلم في أمريكا، وقد ظهر في الإعلان واكد كما ظهرت خليفة في أحد المشاهد.









ظهور الممثل المصري مع ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية في العمل نفسه، أثار انتقادات لواكد من قبل وسائل إعلام مصرية وصفت الأمر بـ”الفضيحة” في حين دافع عنه آخرون وتناول عدد من المغردين الموضوع بسخرية وفكاهة.

وقال أحد المغردين دفاعا عن الممثل المصري: “عمرو واكد دا ممثل محترف ومبدع فيها اية لما يمثل مع اجانب بقى!!”، في حين رأى آخرون أن واكد يدفع ثمن مواقفه السياسية تجاه السلطات في مصر.

عمرو واكد دا ممثل محترف ومبدع فيها اية لما يمثل مع اجانب بقي !! https://t.co/pmGlrpP03v — آدم (@AdamNag32441855) May 2, 2020

وعلق أحد المغردين في هذا الصدد قائلا: “مسلسل مشهور، حائز علي golden globe ، عمرو واكد ممثل فيه، و الفنانة (اللي اعتزلت من سنين) طالعه ضيف شرف. المسلسل بيناقش التدين في المجتمع الغربي وصعوبة الالتزام. بس عمرو واكد مبيحبش السيسي فااااااااااا”، على حد تعبيره.

مسلسل مشهور، حائز علي golden globe ، عمرو واكد ممثل فيه ، و الفنانه (اللي اعتزلت من سنين) طالعه ضيف شرف.

المسلسل بيناقش التدين في المجتمع الغربي و صعوبه الالتزام.

بس عمرو واكد مبيحبش السيسي فااااااااااا pic.twitter.com/ncZgsnUTRZ — Karim Hamdy (@Karim_meh) May 2, 2020

بالمقابل، نشرت وسائل إعلام مصرية عدة تقارير تفيد بتوجيه إنذار للرقابة بهدف منع عرض أعمال واكد، بسبب مشاركته في مسلسل مع خليفة، ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.

من جانبهم، تناول بعض المغردين الموضوع بسخرية مستندين إلى حس الفكاهة، إذ قال أحدهم: “بجد حاجة تحزن عمرو واكد الفنان المصري اللي مفروض متربي على الأصول و الأخلاق عامل مسلسل مع ميا خليفة! انا مش فاهم اخلاقنا حصل لها ايه؟؟ فين المبادئ؟ فين الاحترااام؟ فين لينك المسلسل؟”، على حد تعبيره.

وكان قد أعاد واكد نشر إعلان المسلسل على صفحته الرسمية على موقع تويتر، السبت، دون أن يُعلق على الجدل الذي أثارته مشاركته فيه.